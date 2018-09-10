Франція витратить 3,6 млрд євро на оновлення військових супутників, - Міноборони

Франція планує витратити 3,6 млрд євро на оновлення супутників, якими користується Міністерство оборони. Про це в ефірі Europe 1 заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі, передає "Укрінформ".

"В законі про військове планування ми передбачили 3,6 мільярда євро на оновлення потенціалу оборонних супутників", - сказала Парлі.

Вона зазначила, що в рамках запуску нових супутників будуть передбачені камери відеоспостереження, "щоб просто знати, хто до нас наближається".

"Моя мета полягає не у війні і не в тому, щоб зробити з космосу простір війни. Моя мета зробити нас здатними захистити себе" - заявила Парлі.

Нагадаємо, днями Парлі заявила про те, що Російська Федерація намагалася перехопити зашифровані дані з франко-італійського супутника, який використовується арміями двох країн для безпечного зв'язку, назвавши такі дії РФ "актом шпигунства".