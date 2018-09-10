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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

ФСБ затримала двох українських рибалок

10 вересня, 2018 - 21:41
Фото з відкритих джерел

Вранці в понеділок, 10 вересня, російські силовики затримали двох українських рибалок на озері Сиваш в районі кримського села Стефанівка.

Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на заяву прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ.

За даними російської спецслужби, громадян України затримали в момент швартування до берега окупованого Криму. Їм закидають "незаконний перетин кордону".

У ФСБ виданню РБК повідомили, що затримані розповіли, що є жителями села Стрілкове Херсонської області та "вирішили навмисно причалити до берега Криму для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками".

Зазначається, що українських рибалок затримали на 48 годин з метою підтвердження особи. У моторному човні українців виявили близько 20 кг риби.

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