На дорогах США тестують вантажівку Tesla

В американському місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, був помічений прототип електричної напіввантажівки Tesla Electric Semi Truck.

Про це повідомляє Mashable.

"Наразі для всіх залишається загадкою, куди далі поїде прототип електричної вантажівки Tesla Semi, проте кілька днів тому напіввантажівку Ілона Маска було помічено в Солт-Лейк-Сіті, Юта", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жінка, яка назвалася працівницею компанії Tesla, розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких видно, як виглядає вантажівка зовні та зсередини. За її словами, машина була доступною для зйомки протягом однієї години.

За даними сайту Electrek, який відстежує маршрут напіввантажівки по Америці, вона за останні кілька тижнів побувала в Колорадо, Іллінойсі, Арканзасі та Айові. Для Tesla Electric Semi Truck поїздка, ймовірно, є способом протестувати можливості самого електромобіля.

На сторінці Tesla вказано, що Semi Truck може розігнатися від 0 до 100 км/год за 20 секунд і має дальність 482 км.

Очікується, що базова ціна напіввантажівки сягатиме 150 тисяч доларів США, а виробництво моделі, за прогнозами, має розпочатися в 2019 році.