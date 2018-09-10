На кордоні з Кримом працюють лікарі і пересувна лабораторія

У Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області, які прилягають до адмінмежі з окупованим Росією Кримом, працюють бригади лікарів та пересувна моніторингова лабораторія, яка досліджує рівень забруднюючих речовин у повітрі.

Наразі в повітрі не виявлено перевищень гранично-допустимої концентрації за основними забруднюючими речовинами. Про це повідомляють у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та в Херсонській ОДА.

«10 вересня у зонах можливого ураження працює три лікарські бригади, до яких увійшли 5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні: пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікаря-терапевта. Медики працюють у трьох селах: Олексіївка, Новоолександрівка, Хорли. Станом на 13 годину оглянули 215 дітей та більше 50 дорослих, у місцевому дитячому садку – 56 малюків. Жодних проявів токсичних уражень не виявлено. Шкіра чиста без жодних висипань. Діти мають лише сезонні захворювання, такі як отити та нежить. Усі, хто потребує подальшого обстеження у зв’язку з хронічними захворюваннями, отримали фахові рекомендації», – повідомляють у Херсонській ОДА.

Раніше повідомлялося, що з метою упередження забруднення повітря шкідливими речовинами через діяльність заводу «Титанові інвестиції» (раніше – «Кримський титан»), який наразі знаходиться на території окупованого Криму, регіональна комісія вирішила призупинити процес пропуску на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чаплинка» в сторону Криму, призупинити освітній процес в школах та дитячих садках, які знаходяться в зонах можливих уражень, провести оздоровлення дітей-мешканців населених пунктів можливого ураження в дитячих оздоровчих таборах області, провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення для підвищення рівня обізнаності правил загально-профілактичних заходів.

10 вересня в Міністерстві інформаційної політики України поширили інформаційну листівку з порадами для мешканців північного Криму і південних районів Херсонщини, як поводитись «в зоні впливу заводу «Кримський Титан» та куди звертатися у разі погіршення самопочуття.

Нагадаємо, з 23 на 24 серпня в Армянську на заводі «Титанові інвестиції» стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка осіла на території, що охоплює сусідні райони. Внаслідок цього дахи будинків, рослини, металеві предмети покрилися маслянистою плівкою та іржею. Хімічні сполукb вплинули на здоров’я людей, особливо дітей. Надходили скарги на подразнення очей, слизової оболонки, дихальних шляхів, кашель, біль у грудях.

За непідтвердженими даними із кримських ЗМІ, завод «Титанові інвестиції» повністю призупинив роботу 9 вересня.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора