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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

На нараді ОБСЄ у Варшаві відбулась акція за звільнення бранців Кремля

10 вересня, 2018 - 13:20
Фото Укрінформ

На церемонію відкриття двотижневої наради ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав- учасниць у людському вимірі у Варшаві активісти одягнули білі футболки з написом #SaveOlegSentsov. Про це повідомляє "Укрінформ".

Активісти стали в один ряд за президією, в якій сидят голова Постійної ради ОБСЄ, представник Італії при ОБСЄ Алессандро Аццоні, директор Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгеборг Солрун Гісладоттір, члени національних делегацій.

Мовчазна акція викликала зацікавлення і схвальну реакцію з боку міжнародних делегацій.

Раніше посол України у Польщі Андрій Дещиця написав у Twitter, що на офіційному відкритті щорічної наради з людського виміру ОБСЄ у Варшаві громадські активісти провели акцію за звільнення українських політв'язнів у РФ.

Як повідомлялося, у Варшаві розпочалася двотижнева нарада ОБСЄ, на якій ітиметься про виконання зобов'язань держав - учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини. Участь в нараді беруть близько 1,5 тис. представників урядів і громадянського суспільства країн ОБСЄ і країн-партнерів.

Метою конференції є перегляд зобов'язань, які взяли на себе уряди країн-членів у сфері дотримання фундаментальних прав і свобод людини, демократії, толерантності і протидії дискримінації. Крім того, буде порушено питання свободи ЗМІ, прав мігрантів, подолання расизму та ксенофобії.

Джерело: Укрінформ

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