На Вінниччині створять три нових заказники на території однієї громади

Три ботанічні заказники «Балин», «Рогатки» та «Білі бліндажі» відкриють на території Вербовецької сільської ради Мурованокуриловецького району, яка територіально належить до Могилівського Придністров’я. Загальна площа природоохоронних об’єктів складатиме понад 145 км2. Територія охоплює схилову місцевість каньйоноподібної долини річок Батіг та Жван, що є притоками Дністра. Як каже директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук, на ній багато балок, ярів, борозен та промоїн, де ростуть рідкісні рослини і живуть різні види птахів та тварин.

«Завданням заказника буде збереження ландшафтного комплексу у каньйоні річки Батіг. Ця територія має рекреаційне, естетичне, освітньо-виховне, водорегулююче значення. А долина річки Жван та її приток із добре збереженою природною екосистемою відіграє важливу роль у підтриманні екологічного балансу та формуванні екомережі району і області. Оголошення заказників дозволить зберегти цінні типові ландшафти долини Дністра та його приток, – каже Микола Ткачук. – Питання створення ботанічних заказників «Балин», «Рогатки» та «Білі бліндажі» вже розглянула постійна комісія Вінницької обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр. Його планується винести на розгляд депутатів під час найближчої сесії облради».

Створення заказників ґрунтується на дослідженнях ландшафтів Могилівського Придністров’я, які здійснили науковці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного.

Олеся ШУТКВИЧ, Вінниччина, фото з Вікіпедії