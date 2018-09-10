Оновлений рейтинг WTA: Одразу чотири українки встановили особисті рекорди

Одразу чотири українські тенісистки встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA за 10 вересня після виступу на турнірі US Open. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Так, дебютний чвертьфінал на турнірах "Великого шолома" дозволив Лесі Цуренко зробила стрибок відразу на 10 позицій - 26 місце. Раніше кращим результатом українки була 29 рядок.

Свій особистий рекорд оновили Даяна Ястремська (96 місце) і Ангеліна Калініна (113 місце), які в Нью-Йорку дебютували в основі турнірів "Великого шолома".

Особистий рекорд в WTA також встановила 16-річна Марта Костюк. Українка не змогла вийти в основну сітку, але при цьому піднялася відразу на сім позицій і стала 124 ракеткою світу.

Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко, в свою чергу, додали по одній позиції і тепер займають 6 і 85 позицію відповідно.

Нагадаємо, вперше за 10 років жоден з українських тенісистів не зіграв в основі чоловічої сітки US Open.