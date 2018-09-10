Польща сформує нову дивізію для захисту східного флангу НАТО

У Польщі буде створено нову механізовану дивізію зі штабом у місті Седльце Мазовецького воєводства поблизу Варшави.

На цьому під час відвідання міста Седльце з нагоди свята сухопутних військ Польщі наголосив міністр національної оборони РП Маріуш Блащак, інформує польське оборонне відомство.

"Я прийняв рішення про створення нової дивізії польського війська, командування якої дислокуватиметься в місті Седльце",- заявив Блащак, додавши, що вона називатиметься 18-а механізована дивізія.

Дивізія складатиметься з трьох бригад: двох існуючих (1-ї танкової дивізії та 21-ї дивізії підхалянських стрільців), а також однієї нової, яку буде створено.

За словами Блащака, нова дивізія відповідатиме усім стандартам НАТО, а її завданням буде захист Польщі та східного флангу НАТО.

Міністр повідомив, що командувачем дивізії стане бригадний генерал Ярослав Громадзінський, а його офіційне призначення на посаду відбудеться 17 вересня.

Блащак зауважив, що дата не є випадковою, адже усі знають, що трапилося 17 вересня 1939 року.