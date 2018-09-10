Порошенко запропонував Раді новий перелік прав і гарантій для адвокатів

На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроекту "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", у якому пропонується розширити професійні права адвокатів та закріпити додаткові гарантії адвокатської діяльності. Відповідний законопроект №9055, внесений президентом Петром Порошенко був зареєстрований 6 вересня.

Законопроектом передбачається викласти закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у новій редакції, а також внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Проектом пропонується надати адвокатам нові права, а саме: брати участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати участь клієнт, безперешкодний доступ до приміщень судів у робочий час та у час проведення судового засідання у справі, в якій бере участь клієнт адвоката, а також до приміщень судів, правоохоронних органів у будь-який час, якщо в цих приміщеннях перебуває клієнт, зазначає "Укрінформ".

Також адвокатам пропонується надати право не розкривати адвокатську таємницю навіть за наявності дозволу клієнта та використовувати будь-які не заборонені технічні засобів без дозволу посадових осіб або суду.

Законопроект також передбачає нові гарантії адвокатської діяльності. Зокрема передбачено, що слідчі дії, у тому числі негласні, щодо адвоката можуть здійснюватися лише в межах кримінального провадження, в якому адвокату вручено підозру у вчиненні злочину, і виключно на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду. Окрім того, забороняється огляд та обшук у зв'язку із адвокатською діяльністю та збір інформації про спілкування між адвокатом, його помічником і клієнтом.

Проектом закону пропонується також удосконалити порядок доступу до професії, зокрема пропонується запровадити новий порядок складення кваліфікаційного іспиту, який буде проводитись Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури шляхом складення письмового анонімного тестування. При цьому пропонується утворення замість Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури двох органів - Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та Вищої дисциплінарної комісії. «Що обумовлено необхідністю розмежування кваліфікаційної та дисциплінарної функцій, а також забезпечення незалежності органу, який здійснює розгляд дисциплінарних питань», - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект скасовує платне стажування після складення кваліфікаційного іспиту та запроваджує механізм отримання професійних знань, умінь і практичних навичок, необхідних та отримання статусу адвоката, до складення особою кваліфікаційного іспиту шляхом роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

У законопроекті визначена структура органів адвокатського самоврядування, які діють на національному та регіональному рівнях, а також організаційні форми адвокатського самоврядування.

Так, законопроект передбачає, що адвокатське самоврядування здійснюється через Національну асоціацію адвокатів України та регіональні палати адвокатів (Автономної Республіки Крим, області, м.Києва, м.Севастополя).

Водночас передбачається децентралізація повноважень органів адвокатського самоврядування - надання можливості адвокатам регіонів самостійно вирішувати питання регіонального значення через регіональні органи адвокатського самоврядування та забезпечення ротації в системі органів адвокатського самоврядування. При цьому пропонується обмежити строк перебування на посадах в органах адвокатського самоврядування - три роки по два строки.

Разом із цим проектом запроваджується бюджетний процес, що передбачає затвердження бюджету адвокатського самоврядування та бюджету регіональної палати адвокатів.

Окрім того, у Кримінальному процесуальному кодексі пропонується закріпити, що досудове розслідування злочинів, вчинених адвокатом здійснюють слідчі органи Державного бюро розслідувань. Також пропонується розширити коло осіб, що уповноваженні на вручення підозр зокрема адвокатам та депутатам ВР. Так, окрім генерального прокурора, його заступника, керівника регіональної прокуратури такі підозри можуть вручатися слідчими, прокурорами.

У пояснювальній записці наголошується, що під час підготовки законопроекту враховувалися сучасні європейські стандарти організації та діяльності адвокатури, рекомендації "Венеціанської комісії".