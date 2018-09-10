Про порятунок школярів у таїландській печері знімуть фільм

Таїландський фільм, що розповідає історію 12 школярів з футбольної команди “Лісові вепри” і їх тренера, які більше двох тижнів пробули в печері Тхам Луанг, почнуться в листопаді. Про це газеті Bangkok Post розповів режисер і продюсер кінострічки Том Уоллер.

Як зазначає в понеділок видання, фільм отримав назву "Печера" (The Cave). На Міжнародному кінофестивалі в Торонто тайський режисер ірландського походження вже представив проект майбутнім іноземним дистриб’юторам.

"Фільм готується, — наголосив Уоллер. — Перші начерки сценарію завершені і в жовтні ми почнемо готувати знімальний майданчик".

За словами режисера, події "Печери" будуть сконцентровані на героях, які взяли участь у порятунку хлопців. Буде чотири або п’ять головних героїв, чиї персонажі засновані на тайських і міжнародних волонтерах, які брали участь в операції. Уряд Таїланду раніше повідомив, що всі фільми зняті про події в Тхам Луанг повинні будуть пройти спеціальну перевірку на відповідність, проте, як пише Bangkok Post, це, швидше за все відноситься до кінострічок зарубіжного виробництва.

Разом з тим Уоллер почав зв’язуватися з місцевою владою для отримання дозволу на зйомки в певних місцях, включаючи саму печеру. Режисер поки відмовився обговорювати бюджет і акторський склад.

Нагадаємо, 23 червня в печері Тхам Луанг пропали 12 школярів з футбольної команди у віці від 11 до 16 років і їх 25-річний тренер. Підземелля, в якому вони опинилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де ховалися від води зниклі. Протягом трьох днів, з 8 по 10 липня, водолазам вдалося вивести звідти дві групи по чотири дитини і одну — з п’яти чоловік. Всі були доставлені в лікарню Прачанукро в місті Чіанграй, звідки їх виписали 18 липня.