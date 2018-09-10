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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

Рада ООН з прав людини анонсувала розгляд ситуації в Україні

10 вересня, 2018 - 16:05
Фото Reuters

Рада ООН з прав людини планує 25 вересня заслухати доповідь про ситуацію в Україні. Це питання внесено до порядку денного 39-ї сесії Ради в Женеві.

Як зазначається, Рада ООН з прав людини заслухає "усний виступ верховного комісара щодо ситуації у сфері прав людини в Україні, після цього буде заява країни, якої стосується доповідь, та інтерактивний діалог".

Усна доповідь щодо ситуації в Україні призначена на 25 вересня.

Цього року 39-я сесія Ради ООН з прав людини проходить з 10 по 28 вересня. На відкритті сесії вперше виступить з оглядом стану прав і свобод у світі новий верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка стала до виконання обов'язків 1 вересня.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна планує порушити на Генеральній асамблеї ООН у вересні питання політв'язнів Кремля, утисків кримських татар та всього проукраїнського в окупованому РФ Криму.

 

Джерело: Укрінформ

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