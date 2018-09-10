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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

Рада ООН з прав людини розгляне питання співпраці з Україною

10 вересня, 2018 - 10:43
Фото EPA/UPG

Рада ООН з прав людини, яка в понеділок, 10 вересня, розпочинає чергову сесію у Женеві, розгляне питання співпраці з Україною і надання їй допомоги в області прав людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний Ради ООН.

"Увага звертатиметься на усне повідомлення Верховного комісара про стан справ у галузі прав людини в Україні", - йдеться в документі.

Рада заслухає повідомлення Верховного комісара, уточнено у порядку денному.

Додамо, 39-я сесія Ради ООН з прав людини у Женеві пройде 10-28 вересня 2018 року.

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Джерело: УНН

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