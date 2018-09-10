Справа Гандзюк: активісти звернулись до підозрюваних з проханням допомогти знайти замовника нападу

Громадські активісти, журналісти, друзі і рідні херсонської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яка постраждала від нападу із сірчаною кислотою, звернулися до підозрюваних з проханням назвати замовника замаху на Катерину.

Відповідне звернення опубліковане на сторінці Facebook «Хто замовив Катю Гандзюк?», яку ведуть друзі Катерини, які пильно слідкують за ходом слідства.

Звернення стосується підозрюваних у нападі Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Микити Грабчука, Віктора Горбунова та Сергія Торбіна. Нижче наводимо текст звернення:

«Ми звертаємося до вас як до людей, які, ймовірно, вчинили найбільшу помилку в своєму житті. Ми робимо це, тому що хочемо запобігти здійсненню ще однієї, не менш тяжкої помилки. Яким би не був масштаб злочину, в людини завжди має бути можливість виправити ситуацію. Вам такий шанс доля дарує вже сьогодні.

Ми знаємо, що поліція не залишає спроб приховати справжнього замовника. Ми знаємо, що готується версія, яка перекладе основну провину на одного з вас. Щоб не називати справжнього замовника замаху, прокуратура відмовляється перекваліфікувати справу як замовну, а кишенькові спікери МВС уже повним ходом ліплять версію, що замах на Катю зумовлений особистою неприязню. У цю версію ніхто не вірить, але це не зупинить прокурорсько-міліцейсько-судову спайку від спроби фальсифікації справи.

Зламати ці плани у ваших силах! Це буде не тільки мужній, але і далекоглядний вчинок. Ми не знаємо, чим вони намагаються вас зацікавити, але навіть не сумнівайтеся, що зрештою вони обдурять і вас.

З моменту замаху пройшов 41 день. За цей час громадськість змусила відпустити випадкову людину, активісти малюють у різних куточках країни графіті і надписи «Хто замовив Катю Гандзюк», відповідні банери з’являються на стадіонах, у столиці кожного тижня проходять акції на підтримку Катерини, обурення висловили іноземні посольства, ООН та правозахисні організації, про справу Гандзюк пишуть у ЗМІ та говорять на телебаченні як у нашій країні, так і за кордоном. За процесом слідкують буквально мільйони. Мільйони у всьому світі хочуть знати, хто був замовником замаху на Катерину.

Нас не влаштує чергова імітація. Ми не перестанемо вимагати знайти замовника, доки не почуємо справжнє ім’я. Пошук замовника важливий не тільки для Катерини, її сім’ї, друзів та активістів, які більше місяця вимагають від МВС та прокуратури знайти його. Це також важливо для всієї України. Вперше в історії ми підійшли так близько до розкриття замовного злочину. Саме громадянське суспільство змусило державу виконувати свою пряму функцію. Якщо ви назвете ім'я замовника, це буде мати колосальний ефект для нашого суспільства та майбутнього країни.

По-перше, це стане показовим уроком для всіх, хто думає, що в Україні можна безкарно замовляти людей. Складно навіть порахувати, скільки життів ви врятуєте, посадивши на лаву підсудних реального замовника. По-друге, нашому суспільству як повітря необхідна надія та перемога. Ми повинні довести, що громадський тиск може перемогти корумповану систему, яка роками паразитує на нашій державі.

Ви можете дати сигнал усім патріотам, що громадська активність – це реальний та потужний інструмент у побудові нової держави. Завдяки вам громадський рух зможе отримати нові сили, зміцніти та стати найбільш дієвим агентом змін у країні. Сьогодні ваше правильне рішення як ніколи важливе для нашого спільного майбутнього.

Ми звертаємося до вас із впевненістю та довірою, тому що ми знаємо, що ви — на нашому боці. Одного дня ви прийняли героїчне рішення захищати нашу країну, коли вона цього потребувала. Ми знаємо, що для вас безпека, благополуччя та незалежність свого народу - не просто слова. Сьогодні вам належить здійснити ще один героїчний вчинок. Знайдіть у собі сили відповісти на питання «Хто замовив Катю Гандзюк?». Ми будемо вдячні вам за це до кінця життя».

Нагадаємо, напад на Катерину Гандзюк здійснили 31 липня. Вранці, біля будинку постраждалої, зловмисник облив Катерину концентрованим розчином сірчаної кислоти. Внаслідок цього жінка отримала хімічні опіки орієнтовно 30% тіла. Наразі Катерина Гандзюк знаходиться в опіковому центрі в Києві. Майже щодня вона переносить складні операції.

Наразі встановлено п’ятьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у замаху на вбивство Гандзюк. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Микита Грабчук. Усі є учасниками бойових дій на сході України у складі добровольчих формувань, зокрема – Української добровольчої армії. Торбін і Васянович нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Щодо Торбіна, Горбунова, Васяновича і Грабчука суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Вишневський знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора