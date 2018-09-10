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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

США і ЄС почали торгівельні переговори на високому рівні, - Мальмстрьом

10 вересня, 2018 - 19:04
Фото AFP / Getty Images

Європейський союз та США почали сьогодні переговори щодо торгівлі після липневих домовленостей про тимчасове припинення торгівельної війни.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом сьогодні прибула до Вашингтона, про що вона повідомила у Twitter.

"Перспективна зустріч із Торговим представником США Робертом Лайтхайзером сьогодні. Перша можливість запустити у роботу липневі заяви президентів Юнкера і Трампа", - написала Мальмстрьом.

Джерело: День

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