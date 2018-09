США і ЄС почали торгівельні переговори на високому рівні, - Мальмстрьом

Європейський союз та США почали сьогодні переговори щодо торгівлі після липневих домовленостей про тимчасове припинення торгівельної війни.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом сьогодні прибула до Вашингтона, про що вона повідомила у Twitter.

"Перспективна зустріч із Торговим представником США Робертом Лайтхайзером сьогодні. Перша можливість запустити у роботу липневі заяви президентів Юнкера і Трампа", - написала Мальмстрьом.

Forward-looking meeting w @USTradeRep Robert Lighthizer today. A first opportunity to put into motion & operationalise the July statement by Presidents @JunckerEU & @RealDonaldTrump. We discussed how to move forward and identify priorities on both sides, and how to achieve... 1/2 pic.twitter.com/AhzM9rDT5L

