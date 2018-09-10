Стало відомо, хто представлятиме Україну на дитячому "Євробаченні-2018"

Україну на дитячому Євробаченні-2018 в Мінську представлятиме вінничанка Даріна Красновецька. Вона перемогла у національному відборі на дитяче Євробачення-2018 з піснею "Say love", повідомляє "UA:Перший".

Дівчині 11 років, вона професійно займається вокалом вже понад п’ять років.

"У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу "Голос. Діти", і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри", де в 2017 році здобула перемогу у номінації "Дівчата (молодша група)", а в 2018-му — перемогла у категорії "Дівчата (середня група)"", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, дитяче Євробачення відбудеться 25 листопада 2018 року в Мінську (Білорусь).

До фіналу національного відбору на участь у дитячому Євробаченні-2018 відібрали 10 фіналістів.

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