Стан здоров'я Балуха погіршився, він приймає знеболювальне, - адвокат

Стан здоров'я українського політв'язня в окупованому Криму Володимира Балуха дуже поганий, він приймає знеболювальне.

Про це після побачення з Балухом у СІЗО Сімферополя сказала сьогодні, 10 вересня, його адвокат Ольга Дінзе, передає "Кримська правозахисна група".

"У мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає на сильний головний біль, у нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація з голодуванням без змін", – розповіла вона.

Нагадаємо, що в окупованому Криму "суд" відхилив апеляцію захисту Балуха.