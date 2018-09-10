Тисячі хасидів зустріли новий рік в Умані (фото)

Учора, 9 вересня, із настанням першої зірки євреї зустріли Рош ха-Шана (Новий рік). За їх літочисленням настав 5779 рік. Святкуватимуть вони настання нового року два дні, до 11 вересня.

Традиційно десятки тисяч хасидів приїхали святкувати це свято до Умані. Адже тут знаходиться могила духовних наставників послідовників брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вважають, що якщо зустріти Новий рід біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

Традиційно увесь свій час вони проводять у молитвах, а із настанням Рош ха-Шана починають радіти та танцювати на вулицях. Це свято вважається у євреїв днем створення світу і днем суду. Іудеї вірять, що Господь підводить підсумки минулого року для кожної людини і вирішує, яким буде для нього наступний. Імена людей він записує в три книги: з праведниками, грішниками і тими, кого не можна віднести ні в одну, ні в другу категорію. Для останніх Рош ха-Шана - шанс покаятися, отримати прощення і заслужити більш сприятливий рік.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора