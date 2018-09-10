У "Борисполі" відкриють окремий термінал для лоукостерів

В аеропорту "Бориспіль" прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року.

Про це повідомив гендиректор підприємства Павло Рябікін в ефірі радіостанції "Голос столиці", передає avianews.com.

В аеровокзальний комплекс планується перевести рейси лоукостерів, а також чартерних авіакомпаній.

"Термінал F передбачає можливість пішохідних технологій (коли пасажири йдуть на посадку до літака пішки - ред), які дуже люблять авіакомпанії лоукост сегмента. У терміналі F це вирішується простіше, і, думаю, що протягом року він вийде на істотні обороти", - сказав Рябікін.

Крім цього, за словами гендиректора аеропорту, авіаперевізникам, які запросили слоти в піковий час, буде запропоновано обслуговуватися не в терміналі D, а в терміналі F.