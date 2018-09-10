У Британії пропонують скоротити робочий тиждень до чотирьох днів

Генеральний секретар Федерації британських профспілок Френсіс О'Грейді закликала скоротити робочий тиждень до чотирьох днів. Про це повідомило видання The Independent, передає "ЄП".

Френсіс О'Грейді у понеділок виступить із промовою на 150-му щорічному конгресі профспілок в Манчестері, у які закличе "використати силу технологій", аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень.

"У XIX столітті профспілки боролися за восьмигодинний робочий день. У XX столітті ми отримали право на два вихідних і оплачувану відпустку. Я вірю, що в XXI - ми зможемо домогтися чотириденного робочого тижня з гідною оплатою", - буде йтися у промові О'Грейді.

О'Грейді зазначить, що зараз компаніям час використовувати технології "для більш справедливого розподілу матеріальних благ, а не дозволяти верхівкам забирати все собі".

Як приклад компанії, прибутки якої розподіляються нерівномірно, О'Грейді наведе Amazon.

Розслідування газети Sunday Mirror засвідчили, що на складах компанії у Британії робочий тиждень подекуди триває 55 годин, що призводить до значної перевтоми працівників.

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