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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

У Дніпрі затримали учасника АТО Ананьєва

10 вересня, 2018 - 21:52
Скріншот з відео

У Дніпрі поліція затримала блогера та учасника АТО Валерія Ананьєва.

Про це він повідомив у Twitter.

Він розповів, що його затримали і везуть у відділ поліції у Новомосковськ.

Згодом цю інформацію виданню "Радіо Свобода" підтвердили в обласній поліції.

"За даними з поліції, Ананьєва затримали для проведення слідчих дій у справі, відкритій за частиною 2 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). За даними з поліції, інцидент стався у січні 2016 року, йдеться про побиття людини. Інших подробиць в поліції поки не оприлюднюють", - зазначає видання.

Ананьєва затримали перед презентацією власної книги. Вона повинна була відбутись у приміщенні Центральної міської бібліотеки Дніпра. Однак правоохоронці затримали автора біля будівлі.

За даними джерел "Радіо Свобода", він вже перебуває у в райвідділку поліції Новомосковська.

Джерело: День

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