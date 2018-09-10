У Дніпрі затримали учасника АТО Ананьєва

У Дніпрі поліція затримала блогера та учасника АТО Валерія Ананьєва.
Про це він повідомив у Twitter.
Він розповів, що його затримали і везуть у відділ поліції у Новомосковськ.
Згодом цю інформацію виданню "Радіо Свобода" підтвердили в обласній поліції.
"За даними з поліції, Ананьєва затримали для проведення слідчих дій у справі, відкритій за частиною 2 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). За даними з поліції, інцидент стався у січні 2016 року, йдеться про побиття людини. Інших подробиць в поліції поки не оприлюднюють", - зазначає видання.
Ананьєва затримали перед презентацією власної книги. Вона повинна була відбутись у приміщенні Центральної міської бібліотеки Дніпра. Однак правоохоронці затримали автора біля будівлі.
За даними джерел "Радіо Свобода", він вже перебуває у в райвідділку поліції Новомосковська.
Сиджу в наручниках в машині поліції.
Прошу у всіх вибачення. Презентації на буде.
Везуть у відділ поліції у Новомосковськ.
— Валера Ананьев (@Valera_Ananjev) September 10, 2018