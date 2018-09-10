У Гренландії розвалилася коаліція, прем'єр працює над формуванням нової

Прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен працює над формуванням нової коаліції після того, як партія, що підтримує незалежність від Данії, вийшла з об'єднання, залишивши уряд без парламентської більшості. Про це пише Reuters, передає "ЄП".

Партія Naleraq заявила, що вона виходить з коаліції через план, згідно з яким Данія буде частково фінансувати будівництво трьох аеропортів в Гренландії.

Це означало б безпосередню участь Данії в політиці Гренландії, "ми не хочемо бути частиною цього", сказала партія в листі.

Коаліція Кільсена сформована в травні, а вихід партії Naleraq залишив її з 12 кріслами у 31-місному парламенті.

Уряд Данії стурбований, що залучення китайців у проект, запропонований Гренландією, може бути не сприйнятий її близьким союзником США.

Гренландія отримала автономію в рамках Данії в 1979 році, у 2009 році острів отримав самоуправління. Копенгаген зберігає контроль лише над зовнішньою політикою та обороною Гренландії.

Здебільшого вкритий льодом острів з населенням 55 тисяч осіб щороку отримує від данського уряду майже 500 мільйонів євро субсидій.

І хоча конституція Данії визнає право острова на самовизначення, якщо Гренландія стане незалежною державою, вона втратить субсидії, які становлять 60% річного бюджету острова.

Тому головним питанням для партій, які виступають за незалежність Гренландії, є терміни відокремлення та як це зробити без зубожіння острова. Незалежна Гренландія може стати найбіднішою поряд з Сан-Марино країною Європи за розміром ВНП.