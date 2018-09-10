У Києві застрелився іноземний військовий

У Києві в одній з квартир Голосіївського району знайшли мертвим іноземного інструктора Національної гвардії України. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

Як повідомили у поліції, про смерть громадянина іншої держави повідомила власниця оселі, у якої він знімав помешкання.

Попередньо встановлено, що чоловік вистрілив з травматичного пістолета собі у скроню. Однак остаточна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи.

"Правоохоронці провели огляд, опитали власницю квартири, сусідів та встановили особу загиблого. Це громадянин іншої держави, 1982 року народження, боєць спецзагону іноземної держави, інструктор Національної гвардії України", - повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

За словами поліцейського, на місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім’я загиблого.

Знайомі загиблого розповіли, що він останнім часом вів замкнутий спосіб життя, а на сторінці у соціальній мережі він залишив песимістичний допис.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.