У Македонії розпочалась кампанія напередодні референдуму щодо зміни назви країни

У Македонії розпочинається кампанія напередодні референдуму 30 вересня щодо зміни назви країни. Про це пише Associated Press.

Офіційний старт кампанії дає політикам можливість проводити виступи та мітинги, а також розпочати рекламну кампанію у медіа.

Македонці голосуватимуть за пропозицією змінити назву колишньої югославської республіки на Північну Македонію, що дозволить припинити довготривалу суперечку з сусідом і членом НАТО Грецією.

Афіни наполягають, що теперішня назва Македонії містить територіальні претензії щодо грецької провінції з однойменною назвою.

На референдумі громадяни повинні будуть відповісти на питання "Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

Запропоновані зміни наштовхнулися на запеклу критику в обох країнах. Противники звинувачують свої уряди в тому, що вони йдуть на надто великі поступки своїм сусідам.

Раніше уанцлер ФРН Ангела Меркель закликала жителів Македонії прийти 30 вересня на референдум про перейменування держави у Республіку Північна Македонія.