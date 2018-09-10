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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

У Парижі афганець із ножем і арматурою поранив 7 людей

10 вересня, 2018 - 09:59
Фото Le Parisien

Сім людей отримали поранення в результаті нападу чоловіка, озброєного ножем і арматурою у Парижі. Про це повідомляє Le Parisien, передає "ЄП".

Інцидент стався увечері 9 вересня в 19-му окрузі Парижа. Як повідомило джерело, близьке до розслідування, "чоловік афганського походження напав на незнайомих йому людей на вулиці". Четверо людей доставили до лікарні у важкому стані.

Як повідомляється, спочатку зловмисник поранив кількох людей біля кінотеатру. Чоловіки, які знаходилися поруч, спробували зупинити його, однак нападник зміг втекти.

Після цього він напав на двох британських туристів.

Поліція затримала нападника, ним виявився неповнолітній уродженець Афганістану.

Джерела видання в правоохоронних колах підкреслюють, що поки не бачать ознак тероризму в тому, що трапилося.

Нагадаємо, у травні у Парижі зловмисник з ножем скоїв напад людей та був застрелений поліцейськими. 

Джерело: Європейська правда

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