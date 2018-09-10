Український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Паспорт громадянина України піднявся на 24 місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті passportindex.org.

За даними рейтингу, український паспорт гарантує безвізові поїздки до 90 країн. Крім того, в 41 країні громадянин України може отримати візу по прибуттю, для відвідин ще 67 країн потрібно оформляти візу заздалегідь. Серед країн, для відвідування яких українцям досі потрібна віза, - Японія, США, Велика Британія, Ірландія і Китай.

Перше місце в Global Passport Power Rank 2018 зайняв сінгапурський паспорт. Його власникам відкрито безвізовий доступ до 127 країн.