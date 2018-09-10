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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

Український паспорт піднявся у світовому рейтингу

10 вересня, 2018 - 19:54
Фото УНІАН

Паспорт громадянина України піднявся на 24 місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті passportindex.org.

За даними рейтингу, український паспорт гарантує безвізові поїздки до 90 країн. Крім того, в 41 країні громадянин України може отримати візу по прибуттю, для відвідин ще 67 країн потрібно оформляти візу заздалегідь. Серед країн, для відвідування яких українцям досі потрібна віза, - Японія, США, Велика Британія, Ірландія і Китай.

Перше місце в Global Passport Power Rank 2018 зайняв сінгапурський паспорт. Його власникам відкрито безвізовий доступ до 127 країн.

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