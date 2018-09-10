В Афганістані таліби атакували сили безпеки: 37 жертв

На півночі Афганістана бойовики радикального ісламського руху "Талібан" скоїли напад на сили безпеки, вбивши щонайменше 37 людину. Про це пише AP із посиланням на афганських офіційних представників.

Голова провінційної ради в провінції Кундуз Мохаммад Юсуф Аюбі повідомив, що щонайменше 13 бійців сил безпеки були вбиті під час нападу на контрольно-пропускний пункт в районі Дашті Арчі. Ще 15 отримали поранення. Перестрілка почалась пізно в неділю і тривала до ранку понеділка.

Тим часом у провінції Джаузджан глава місцевої поліції Факір Мохаммад Джаужані повідомив, що внаслідок сутички з талібами в районі Хам’яб вранці у понеділок загинуло щонайменше восьмеро поліцейських. Крім того, зіткнення з бойовиками змусило сили залишити районний центр, щоб уникнути цивільних жертв внаслідок напружених боїв. Він додав, що троє інших поліцейських були поранені, а також було вбито 7 талібів, 8 отримали поранення.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що ісламський рух відповідальний за обидва напади.

Нагадаємо, 14 серпня в провінції Баглан на півночі Афганістану в результаті нападу бойовиків угруповання "Талібан" на військову базу 45 солдатів загинули.