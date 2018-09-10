В Авдіївку привезли воду

У зв'язку з зупинкою Донецької фільтрувальної станції до Авдіївки підвезено 6 тисяч літрів питної води та 4 тисячі літрів технічної. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"09 вересня Головним управлінням було здійснено підвіз питної води для мешканців м. Авдіївка у кількості 6000 л. Комунальною службою міста здійснено підвіз технічної води у кількості 4000 л", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи пошкодженої лінії та виявлення поломки трансформатора заплановано на 10.09.2018 року при гарантіях безпеки та припиненню вогню.

Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, 6 вересня о 19:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те що, через пошкодження повітряної лінії електропередач сталось знеструмлення та зупинка ДФС (попередньо відключення сталося через сильний вітер), яка розташована в Ясинуватському районі (в так званій "сірій зоні").

У зв'язку з зупинкою Донецької фільтрувальної станції було припинено водопостачання Авдіївки (22 000 людей).

7 вересня року при обстеженні території, було виявлено обрив проводу високовольтної лінії 110 кВ "Макіївська - АКХЗ № 2" та несправність трансформатора (на тимчасово непідконтрольній українській владі території).

8 вересня року подача питної води населенню здійснювалась погодинно з запасів резервуару ємкістю 4000 куб. м (розташований на території міста), в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 доби.