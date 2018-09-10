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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

В окупованому Криму "суд" відхилив апеляцію захисту Балуха на відмову в УДЗ

10 вересня, 2018 - 12:15
Фото Reuters

Так званий "Верховний суд" окупованого Криму відхилив апеляцію захисту українця Володимира Балуха на відмову в умовно-достроковому звільненні (УДЗ). Про це у понеділок, 10 вересня, повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

Сьогодні "суд" Криму розглядав апеляцію адвоката Балуха Ольги Дінзе на постанову "Залізничного районного суду Сімферополя" про припинення провадження за клопотанням на умовно-дострокове звільнення Володимира Балуха.

"Суд не задовольнив вимогу сторони захисту і залишив рішення Роздольненського районного суду без змін. Судове засідання закінчилося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Балух, який брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку, назвав судове засідання "фарсом", відмовився брати в ньому участь, після чого суддя відключив відеозв'язок з ним.

Раніше уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я Володимира Балуха.

 

Джерело: День

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