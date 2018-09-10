В Ужгороді відбудуться "Дні Нового Кіно – Осінь 2018"

Захід триватиме з 14 до 23 вересня та стартує з публічних кінопоказів.

Упродовж трьох днів поспіль жителі обласного центру та гості Закарпаття матимуть можливість безкоштовно переглянути дев’ять сучасних українських стрічок. Організатором переглядів виступила Закарпатська фільмкомісія, спільно з Ужгородською міською радою, Українським культурним фондом, Закарпатською ОДА та Ужгородським національним університетом. Інформаційний партнер UA:Суспільне (Тиса-1, Тиса-FM). Покази фільмів відбуватимуться у великій залі ректорату УжНУ.

Стрічки, які покажуть упродовж днів кіно: «Межа», «Ізі», «Іній», «Трубач», «DZIDZIO Контрабас», «Казка про гроші», «Правило бою», «Урок магії», «Стрімголов». «Мета кінопоказів – зробити сучасне українське кіно доступним для глядача різного віку, статусу, професії. Сьогодні ми стаємо свідками відродження вітчизняного кінематографу, нові роботи приємно вражають. Важливо, аби глядач мав можливість прийти в кінотеатр у зручний для себе день, зручний час і подивитись українське кіно. Ми вболіваємо за те, аби якісне українське кіно знімали, з нетерпінням очікували, дивилися», – зазначив «Дню» представник Закарпатської фільмкомісії Олександр Мерявчик.

Кінопокази в Ужгороді відбуватимуть у рамках святкування Дня міста. Як розповіли «Дню» у Закарпатській фільмкомісії, вересень для Закарпаття стане головним кіномісяцем року. Уже за кілька днів після публічних показів нового кіно відбудеться ще одна масштабна подія – Міжнародна конференція на тему «Спільне виробництво кіно в рамках транскордонного співробітництва». Участь у ній візьмуть представники світової кіноспільноти, фондів, органів місцевого самоврядування, ЗМІ. Зокрема очікують гостей з шести країн.

Опісля конференції для продюсерів, режисерів та локейшн менеджерів заплановано проведення триденного скаут-туру по території області. Головна мета усіх заходів – показати світовій кіноспільноті привабливість Закарпаття як майданчика для зйомок фільмів.

Вікторія Жуйко, Ужгород