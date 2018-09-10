Вчені з'ясували природу візерунків на Місяці

Дослідники Ратгерського університету в США пояснили виникнення загадкових візерунків на поверхні Місяця.

Про це повідомляє Science Alert.

"Вчені з'ясували, що поява візерунків (на поверхні Місяця - ред.) пов'язана з лавовими трубками", - йдеться у повідомленні.

На думку дослідників, ці трубки розташовані під поверхнею супутника Землі.

Вчені провели комп'ютерне моделювання, яке показало, що подібні завихрення мають виникати близько до джерела магнітного поля або безпосередньо прямо над ним.

Ймовірно, саме лавові трубки утворюються в результаті давно зупиненої місячно-вулканічної активності.