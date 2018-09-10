Волонтери встановили місце постійної дислокації російських найманців у Сирії

Пунктом постійної дислокації групи російських найманців з ПВК "Вагнера" в Сирії є околиці газопереробного заводу компанії Hayan Petroleum. До такого висновку дійшли волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, які знайшли нові фото найманців та провели геопозиціонування світлин.

Як один з прикладів, що це підтверджує, наводиться публікація від 5 вересня молдавського видання AVA.MD даних російського найманця Апостола Владислава Івановича, позивний "Вовк", громадянин РФ і Республіки Молдова. Він знаходився в складі російського загону, який намагався штурмувати газопереробний завод CONOCO 7 лютого 2018 року і загинув від високоточного удару авіації і безпілотників ВПС США.

Волонтери InformNapalm звернули увагу на одну з особистих фотографій Владислава Апостола, провели геопозиціонування і встановили місце зйомки - це північно-західна сторона газопереробного заводу компанії Hayan Petroleum Company. Визначити геолокацію фотографії Апостола допомогло відео російських пропагандистів.

Цікаво, що раніше, на території цього заводу зафіксована ще одна група "вагнерівців" разом з відомим російським найманцем-неонацистом Олексієм Мільчаковим, який брав участь й у війні в Україні на Донбасі на стороні російських військ. Крім того, перед головною будівлею заводу встановлено пам'ятник найманцям ПВК "Вагнера".

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Зазначається, що інформація про місце для постійної дислокації групи найманців ПВК "Вагнера" може бути корисна для сил коаліції при припиненні нових спроб росіян штурмувати і захоплювати нафтопереробні об'єкти в Сирії.

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