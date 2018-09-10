Викиди на "Титані": Слідчі АРК допитують постраждалих

Головне управління Нацполіції в АР Крим допитує постраждалих внаслідок діяльності заводу "Титан".

Про це Укрінформу повідомив керівник слідчого відділу ГУ НП Автономної Республіки Крим Сергій Пантелеєв.

"Від 7 вересня і станом на сьогодні було допитано співробітників прикордонної служби, які були госпіталізовані через погіршення стану здоров'я і які наразі знаходяться у госпіталі в місті Одеса. Також були проведені слідчі дії у місті Скадовськ, куди було евакуйовано групи дітей з населених пунктів на півдні Херсонщини, близьких до АРК. Наразі проводяться слідчі дії з тими прикордонниками, які відмовились від госпіталізації, але вони також мають погіршення стану здоров'я", - зазначив Пантелеєв.

Слідчий уточнив, що співробітники Нацполіції розпочали свою роботу після внесення прокуратурою АРК відомостей в ЄРДР і відкриття кримінального провадження за статтею 241 ККУ (відповідні відомості внесено до реєстру 7 вересня).

"Ми відібрали усі необхідні проби повітря та води, далі призначені експертизи. І вже на основі цих результатів ми зможемо прийняти рішення. Тут перш за все стоїть питання щодо наявності у пробах шкідливих речовин, тих домішок металів внаслідок діяльності кримського заводу "Титан", - відмітив Пантелеєв.

Він відзначив, що письмові скарги на погіршення стану здоров'я надходили не в Нацполіцію, а в медзаклади на території Херсонської області.

"Станом на сьогодні нам відомо, що за медичною допомогою звернулось близько 200 осіб, їм була надана медична допомога. Наразі слідчі перебувають у відрядженні в Херсонській області, де проводять слідчі дії з вказаною категорією осіб", - додав слідчий.