ЄС чекає, що ВРУ якнайшвидше змінить склад ЦВК та ухвалить Виборчий кодекс, - Мінгареллі

У Європейському Союзі сподіваються, що Верховна Рада ухвалить новий Виборчий кодекс та призначить новий склад Центральної виборчої комісії у найближчі місяці. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі на прес-конференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Наше побажання таке, щоб вибори в Україні відбулися за найкращих можливих умов. І ми завжди казали, що для того, щоб це відбулося, українській стороні важливо завершити прийняття нового Виборчого кодексу і призначити членів оновленого складу Центральної виборчої комісії. Ми сподіваємося, що цього можна буде досягнути за наступні кілька місяців", - зазначив Мінгареллі.

Раніше Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що оновлення Центральної виборчої комісії має бути одним з ключових напрямків у роботі дев’ятої сесії парламенту VIII скликання.

Раніше, 8 вересня, президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада України має обрати новий склад Центральної виборчої комісії та прийняти рішення щодо розблокування виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах.

1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК. 3 лютого 2017 року - ще одного члена комісії.

Президент Петро Порошенко 23 січня підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, у списку - 14 кандидатів.

На восьмій сесії ВР двічі переносив питання оновлення складу ЦВК.