Євросоюз працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей, - ЗМІ

Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, Європейська комісія працює над пропозиціями, які могли б розширити повноваження банківського регулятора ЄС — Європейської банківської організації (European Banking Authority — EBA), у правовій площині, а також забезпечити більшу кількість ресурсів для розслідування діяльності банків, що займаються незаконним фінансуванням.

Крім того, комісія планує від 2025 року надати прокуратурі ЄС (EPPO) повноваження щодо розслідування фінансування терористичної діяльності в державах-членах блоку.

Обидві ініціативи, скоріш за все, будуть представлені у середу під час звернення голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера “Про стан Союзу” (з англ. State of the Union).

Повідомлення про брюсельські ініціативи надійшли одразу після новини щодо 30 млрд доларів “російських і колишніх радянських грошей”, переведених через естонське відділення Danske Bank лише протягом 2013 року.

До теперішнього моменту з ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС. Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів союзу.

Нагадаємо, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс приїде до Києва на підписання програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.