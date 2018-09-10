За добу в зоні проведення ООС бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж минулої доби, 9 вересня, окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", - зазначається у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один із опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

За даними розвідки, минулої доби було поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.