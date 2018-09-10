Заступник голови Єврокомісії відвідає Україну для підписання макрофінансової програми ЄС

Єврокомісар з питань євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс 13-14 вересня відвідає Україну для підписання програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "РБК-Україна".

Так, 13 вересня Домбровскіс відвідає Київ, де буде перебувати до 14 вересня. У рамках візиту відбудеться підписання програми макрофінансової допомоги (MFA). Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

Крім того, Домбровскіс візьме участь у форумі Ялтинської європейської стратегії.

Нагадаємо, що Україна та ЄС погодили умови отримання 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

У липні глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував нову фінансову допомогу в Україні 1 млрд євро.

"Торговий оборот зараз становить 11 млрд євро, і, звичайно, ми будемо пропонувати нову макроекономічну підтримку по відношенню до України", - заявив він

Очікувалося, що сторони підпишуть відповідний меморандум про взаєморозуміння у вересні для отримання першого траншу восени 2018 року.