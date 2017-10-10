Білий дім оприлюднив список вимог до нової імміграційної політики США

Адміністрація Трампа опублікувала список принципів більш жорсткої імміграційної політики, які загрожують зірвати попереднє рішення Конгресу щодо цього питання. Напередодні законодавці США прийняли рішення, згідно з яким, сотні тисяч молодих іммігрантів, які не мають документів, могли залишитися в країні на законних підставах, повідомляє The Washington Post.

"Список побажань адміністрації включає фінансування стіни уздовж кордону з Мексикою, обмеження припливу неповнолітніх мігрантів з Центральної Америки, обмеження федеральних субсидій на "міста-притулки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, обмеження також стосувалися і видачі сімейних Green Card, передає Укрінформ.

Вимоги швидко засудили лідери демократів у Конгресі, які сподівалися укласти угоду з президентом Трампом з метою захисту молодих іммігрантів, які були незаконно завезені в США як діти.

Трамп у вересні оголосив про плани щодо скасування статусу осіб, які підпадають під дію програми DACA, яка захищає від видворення з США та дає право на працевлаштування іммігрантам, що нелегально потрапили до країни в неповнолітньому віці.