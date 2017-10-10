Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО

Упродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО противник не припиняв обстріли позицій української армії. Як і вчора, основна активність проросійських найманців зберігалась на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Так, вночі бойовики зі стрілецької зброї і протитанкового гранатомету били по захисниках Кримського та станції Донець. На Донецькому напрямку вдень ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілював укріплення сил АТО у районі Авдіївської промзони. А озброєння БМП окупанти застосовували біля Пісків", - йдеться у зведенні станом на 18.00.

На Приморському напрямку під ранок противник майже годину вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького. "Наші бійці оперативно і жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння", - зазначили у прес-центрі.

У штабі АТО також додали, що за оперативними даними на тимчасово окупованій території бойовики й надалі приховано продовжують планувати і здійснювати вогневі провокації проти українських військ. Одночасно з демонстративним доведенням до передових підрозділів "наказу про заборону застосування зброї".