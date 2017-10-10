Чехія підтверджує позицію про збереження санкцій проти РФ

Чехія підтвердила, що не змінює своєї позиції щодо санкцій, які стосуються Росії, після чергових заяв президента країни Мілоша Земана про необхідність скасувати ці санкції.

Про це заявила Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ Чехії Міхаела Лагронова.

"В ухваленні рішень, у переоцінці санкцій, звичайно, важливою є єдність Європейського Союзу. Тобто з нашого боку санкції залишаються чинними, ми будемо це підтримувати, тому що не були виконані Мінські угоди", – наголосила речниця.

Ідеться про головні пакети санкцій, запроваджені ЄС через агресію Росії на сході України. Окремі, менші санкції, запроваджені через агресію Росії у Криму і окупацію цієї частини території України, як не раз заявляли в Євросоюзі і в Чехії, будуть діяти до деокупації півострова.

При цьому в МЗС Чехії наразі не стали коментувати іншої частини виступу Мілоша Земана, про те, що Київ мав би домовитися з Москвою про «компенсацію» за Крим і що світ мав би змиритися з захопленням Криму Росією.

Нагадаємо, сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У свою чергу, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом , честю і гідністю та вести перемовини про визнання анексії окупованих територій.