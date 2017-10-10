Директорів київських шкіл зобов'язали провести обговорення доцільності використання шкільної форми

Накази щодо використання форми в київських школах втратили свою силу в 2008 році. Про це йдеться в наказі №929 від 3 жовтня 2017 року директорки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олени Фіданян.

«Накази Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» та Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про шкільну форму» втратили силу в 2008 році», — йдеться в документі.

У зв'язку з цим директорів до 1 грудня зобов'язують провести з органами самоврядування навчальних закладів обговорення щодо доцільності використання шкільної форми, передає The Village.

З урахуванням пропозицій пропонується в разі потреби підготувати зміни до статутних документів установ освіти.

«Педпрацівники повинні не допускати порушення етики спілкування зі школярами через відсутність шкільної форми», — йдеться у наказі.