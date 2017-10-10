Ердоган звинуватив посла США в Туреччині у призупиненні видачі віз

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обвинуватив посла США в Туреччині Джона Басса в дипломатичній кризі між країнами і повідомив, що Анкара більше не вважає його послом Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Таїп Ердоган обвинуватив посла США в Туреччині в дипломатичній кризі між двома країнами і сказав, що Анкара більше не вважає його посланцем Вашингтона", - йдеться у повідомленні.

Ердоган припустив, що посол США Джон Басс в односторонньому порядку виступав за призупинення візових послуг у Туреччині після арешту працівника консульства США.