ФРН виділила Києву €180 тис. для полігону відходів

Уряд Німеччини виділив Києву 180 000 євро допомоги для підвищення безпеки полігону твердих побутових відходів в Підгірцях

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Кошти використають для розробки техніко-економічного обґрунтування щодо підвищення безпеки експлуатації полігону ТПВ в Підгірцях.

У перспективі, німецька сторона може надати Києву напрацьовану модель утеплення житлових будинків, що допоможе жителям істотно економити на опаленні.

"Ми дуже вдячні німецькій стороні за допомогу, яку отримує Україна та Київ зокрема. Питання щодо підвищення безпеки використання полігону в Підгірцях назріло вже давно, і потребує негайного вирішення", – наголосив міський голова.