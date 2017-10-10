"Газпром" має виплатити компенсацію країнам ЄС за завищені ціни, - Грибаускайте

Російський газовий концерн "Газпром" повинен виплатити компенсацію Литві та іншим країнам ЄС, які постраждали від його монополії.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте під час зустрічі з відповідальною за конкуренцію єврокомісаром Маргрет Вестагер, повідомляє портал Delfi.

Грибаускайте сподівається, що ЄК залишиться принциповою щодо великих компаній, наприклад у справі "Газпрому".

"Президент закликала Єврокомісію домагатися того, щоб постраждалим від монополії "Газпрому" державам, у тому числі і Литві, були компенсовані фінансові збитки, і забезпечити, щоб у майбутньому застосовувалися ціни, засновані на чесній ринковій конкуренції ", - повідомила президентська адміністрація після зустрічі.

ЄК розслідує зловживання "Газпрому" домінуючим становищем у Східній і Центральній Європі в 2004-2012 роках.

Литва в Стокгольмському арбітражі безуспішно намагалася отримати компенсацію від "Газпрому" в 1,4 млрд євро за переплату за газ - у червні минулого року арбітраж оголосив, що не вбачає вини російської компанії, проте визнав, що "Газпром" був замішаний у конфлікті інтересів, коли постачав газ Литві і володів акціями литовської газової компанії Lietuvos dujos.

Нагадаємо, у вересні Грибаускайте закликала лідерів усього світу повернутися до Східної Європи, де Росія застосовує "методи шантажу, насмішок і агресії".