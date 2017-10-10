Генштаб ЗСУ пропонує заборонити літати над військовими об'єктами в Україні

Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) виступив з ініціативою заборонити проліт безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над військовими об'єктами, зокрема над арсеналами, базами та складами.

Відповідні зміни до низки нормативно-правових документів ініційовані генштабом перед Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, повідомили на офіційній сторінці генштабу ЗСУ у Facebook у вівторок, 10 жовтня.

Раніше в генштабі повідомили, що з початку поточного року в районах розташування військових частин зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА, затримано 26 осіб, які керували безпілотниками.

Генштаб також зазначав, що використання БПЛА неподалік військових частин і складів ЗСУ іншими військовими формуваннями здійснюється за узгодженням з командуванням. У разі виявлення безпілотника, на політ якого немає дозволу, ЗСУ вживатимуть заходів для його знешкодження.

Як відомо, раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що до вибухів у місті Балаклії на Харківщині у березні цього року призвело скидання термобаричних зарядів безпілотним літальним апаратом, який перелетів через українсько-російський кордон. Що стосується вибухів на військових складах ЗСУ у місті Калинівці на Вінниччині у вересні цього року, то, за словами Луценка, вони могли бути викликані закладеним детонатором. Генпрокурор висловив переконання, що всі останні пожежі на складах боєприпасів в Україні є наслідком диверсійних дій, влаштованих Росією.