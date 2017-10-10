Google запускає в Україні безкоштовну програму для стартапів

Компанія Google оголосила про запуск п’ятиденної навчальної програми для українських стартаперів Launchpad Start, повідомляє Ain.ua.

Взяти участь можуть не лише засновники стартапів, але і всі, хто цікавиться створенням технологічних продуктів. Курс триває 5 днів. Навчання — безкоштовне.

Вимоги до учасників: українські стартапи на ранніх стадіях; команда з 3-5 учасників, включаючи засновників; вільна англійська у всіх учасників команди.

Прийом заявок відкрито до 5 листопада. Навчання відбувається у Projector з 26 листопада по 1 грудня 2017 року.

Launchpad Start — навчальна програма, в рамках якої команди будуть працювати над основними складовими успішного стартапу під керівництвом менторів. Програма допоможе на ранніх стадіях підтвердити проблему, яку вирішує продукт, вибрати робочу бізнес-модель і побудувати маркетингову стратегію. В кінці кожного дня учасники пишуть план конкретних кроків для реалізації стратегії.