Хакери з КНДР викрали військові плани США та Південної Кореї, - ЗМІ

Північнокорейські хакери викрали велику кількість військових документів з Південної Кореї, включаючи план вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина, повідомляє BBC.

"Викрадені документи включають плани воєнних дій, розроблені США та Південною Кореєю, а також звіти старшим командирам союзників, інформацію про важливі електростанції та військові об’єкти Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Депутат із Південної Кореї Рі Чо-Хі, який належить до правлячої партії країни і має посаду у парламентському комітеті з питань оборони, заявив, що інформація була отримана від міністерства оборони його країни. У самому відомстві інформацію коментувати відмовилися.

За словами депутата, із Оборонного центру інтегрованих даних було вкрадено 235 гігабайт військових документів.