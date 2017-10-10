Хакери з КНДР викрали військові плани США та Південної Кореї, - ЗМІ

Північнокорейські хакери викрали велику кількість військових документів з Південної Кореї, включаючи план вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина, повідомляє BBC.
"Викрадені документи включають плани воєнних дій, розроблені США та Південною Кореєю, а також звіти старшим командирам союзників, інформацію про важливі електростанції та військові об’єкти Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.
Депутат із Південної Кореї Рі Чо-Хі, який належить до правлячої партії країни і має посаду у парламентському комітеті з питань оборони, заявив, що інформація була отримана від міністерства оборони його країни. У самому відомстві інформацію коментувати відмовилися.
За словами депутата, із Оборонного центру інтегрованих даних було вкрадено 235 гігабайт військових документів.
Повідомляється, що злам відбувся у вересні минулого року. У травні Південна Корея повідомила, що була викрадена велика кількість даних, і що Північна Корея, можливо, здійснила кібератаку, однак не надала жодних подробиць про те, що було зроблено. У свою чергу, Північна Корея усі звинувачення відкидає.
Повідомляється, що злам відбувся у вересні минулого року. У травні Південна Корея повідомила, що була викрадена велика кількість даних, і що Північна Корея, можливо, здійснила кібератаку, однак не надала жодних подробиць про те, що було зроблено.
У свою чергу, Північна Корея усі звинувачення відкидає.