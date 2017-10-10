МЕРТ вивчає проект енергомосту "Україна-ЄС" вартістю €243 млн

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розпочало вивчення проекту енергетичного мосту "Україна-ЄС", вартістю 243,5 млн євро, який сприятиме інтеграції енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E.

Про це повідомив перший віце-прем'єр, глава МЕРТ Степан Кубів.

За його словами, енергетичний міст "Україна-ЄС" може стати першим проектом державно-приватного партнерства, що буде втілюватися відповідно до оновленого законодавства про ДПП (державно-приватне партнерство).

"Його втілення сприятиме інтеграції енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E і стане можливістю для експорту української атомної електроенергії", - зазначив Кубів.

"У рамках цього проект наше завдання номер 1: відновити ЛЕП від Хмельницької АЕС до Жешува. Це пасивний актив, який треба відновити щоб він працював на економіку України. Приблизна загальна вартість проекту - 243,5 млн євро. Планується, що реалізація проекту здійснюватиметься за кошти інвесторів. Водночас, місцевий бюджет зможе за рахунок податків і дивідендів отримати 3,5 млн євро, а державний - 2,9 млрд євро" - йдеться у повідомленні глави МЕРТ.

Кубів розповів, що провів зустріч із консорціумом, до якого входять польська, британська і шведська компанії, що власне розробили і запропонували проект Енергетичного мосту.

"Ми в Мінекономрозвитку вже детально вивчаємо пропозицію", - заявив він.