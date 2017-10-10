Меттіс закликав Штати бути готовими до військового розв’язання конфлікту з КНДР

Міністр оборони Джим Маттіс у понеділок закликав військових лідерів «бути готовими» до військових варіантів розв'язання конфлікту з Північною Кореєю. Таким бачить Меттіс потенційний сценарій розвитку подій у випадку, якщо дипломатичні методи зазнають поразки. Це реакція на критику з боку президента Трампа за недостатньо швидке надання йому планів на випадок непередбачених обставин, повідомляє Politico.

"Яке майбутнє попереду? Ні я, ні ви не можемо цього сказати, але є одна річ, яку може зробити армія США, і це - готовність до військових варіантів розв’язання (конфлікту - ред.), до яких наш президент може вдатися за потреби", - заявив Меттіс.

Він також закликав Конгрес розглянути готовність бюджету до військового варіанту вирішення ситуації навколо Північної Кореї.

Напередодні виступу Меттіса перед аудиторією солдатів усіх рангів і керівників оборонної промисловості президент США Дональд Трамп заявив, що напруженість між США і Північною Кореєю через ядерну програму КНДР є проблемою, яку повинні були вирішити ще 25 років тому.