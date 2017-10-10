Міноборони закупить нову військову техніку

Міністерство оборони планує значно збільшити фінансовий ресурс на модернізацію і закупівлю нової техніки, і не тільки українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"По завершенню Міжнародної спеціалізованої виставки озброєння, яка відкрилася сьогодні у Києві, буде підписано контракт на закупівлю БТР-4Е останньої модернізації. Цього року було зроблено зміни до державного оборонного замовлення, і планується значно збільшити замовлення для Збройних Сил України на протитанкові ракетні комплекси "Стугна", "Корсар", - написав він.

Окрім цього, за словами міністра, враховуючи фінансовий ресурс, який міністерство оборони отримало влітку, зараз проходить процедура підписання договорів і початок виробництва танків "Оплот".

"Пріоритети, які ми бачимо на наступний рік, це — засоби протиповітряної оборони, протитанкові засоби, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати", - додав він.