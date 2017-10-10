Монетизація субсидій допоможе громадянам ефективніше розпоряджатися грошима, - Ляпіна

Монетизація субсидій дозволить громадянам ефективно розпоряджатися грошима, це реформа, яка вимагала втілення ще багато років тому. Про це заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла, і її треба було робити ще 15 років тому. Я пам'ятаю розмови про монетизацію протягом 15 останніх років. У чому сенс монетизації? У тому, що держава не якимись квазізобов'язаннями перекидає гроші з одного бюджету на інший, а потім десь зараховує на бюджети компаній в обхід власного громадянина. Хтось за громадянина розпоряджається. Треба перейти до системи, коли громадянин отримує на свій рахунок ці кошти і сам ними розпоряджається", - заявила К.Ляпіна.

Таким чином, за словами К.Ляпіної, громадяни України особисто зможуть стежити і використовувати на свій розсуд гроші, які держава надає у вигляді субсидій.

"Можна заощадити багато на чому. Монетизація субсидій дозволяє змінити спосіб опалення... Якщо ви хочете змінити спосіб опалення - відмовитися від газу, перейти на пелети або ще на щось, - є і кредитні програми, які дозволяють на енергозбереження залучити гроші. І ваші гроші, отримані вами за субсидію. Будь ласка, ефективніше ними розпоряджайтесь. Якщо ні, ну ви їх витратите, це право самого громадянина", - заявила голова Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, у планах уряду – вирішити питання монетизації субсидій вже цього року.